Nijmeegs eredoctoraat voor ‘Belgische Jaap van Dissel’ Van Ranst is statement tegen desinformatie

Aliene neemt twee keer per week een ijsbad: 'Tot tranen geroerd bij de eerste keer'

Je hoort het steeds vaker: geïnspireerd op ice man Wim Hof douchen of zwemmen in koud water. Ook in en rond Nijmegen is het fenomeen steeds populairder. Aliene Danen (52) uit Elst is zo’n koele kikker en geeft zelfs workshops op het gebied van ijsbaden en kou.

14 januari