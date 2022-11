Nijmeegs lintje voor jonge helden: uitblinkers in medemenselijkheid

‘Beethoven-challenge’ in De Vereeni­ging in Nijmegen

NIJMEGEN - Zeventien strijkkwartetten in zes concerten in negen dagen tijd, een heuse ‘Beethoven-challenge’ in concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Het New Zealand String Quartet speelt tussen 14 en 23 november alle kwartetten van Ludwig van Beethoven, een van de meest invloedrijke klassieke componisten.

11 november