Nijmeegs stel verkoopt verse afhaalmaaltijden in Bottendaal: 'Een vega feestje op je bord'

Heb je de puf niet om na een lange werkdag een gezonde maaltijd in elkaar te flansen? Geen zorgen! Het Nijmeegse stel Mark Leijtens (38) en Fleur van der Heijden (29) bereidt verse vegetarische maaltijden onder de naam Het Lente-uitje die je kunt afhalen in Bottendaal en Lent.

Het stel besloot twee jaar geleden, middenin coronatijd, om hum droom waar te maken: samen een bedrijf opstarten. Lekker samen koken om de maaltijden vervolgens te verkopen aan buurtgenoten. Allemaal vanuit hun eigen keuken in Lent.

Uit de hand gelopen hobby

Wat begon als ‘koken vanuit huis voor familie en buren’, is inmiddels uitgegroeid tot ‘koken vanuit een professionele keuken voor heel Nijmegen en Lent’. Kortgeleden kregen Mark en Fleur namelijk de sleutel van hun keuken in het oude van Gend & Loos gebouw in Bottendaal. Daar bereidt Mark verse, vegetarische maaltijden die je op maandag en dinsdag kunt afhalen.

In de keuken van Parkzicht

“We hebben in die twee jaar tijd een vast klantenbestand opgebouwd in Lent, maar het was vanaf het begin al een droom om uit te breiden. We kookten eerst in onze eigen keuken, maar kwamen er al snel achter dat dat niet ideaal is. De eigenaren van restaurant Parkzicht stelde hun keuken beschikbaar op maandag, zodat ik daar de gerechten kon bereiden”, vertelt Mark.

Een feestje op het bord

Toch bleef de wens om een eigen professionele keuken te hebben, bestaan. Een klein gedeelte in het pand in Bottendaal, dat in de jaren dertig gebouwd werd voor van Gend & Loos als ruimte voor rijtuigen en paarden, was nog vrij. De volledig lege ruimte bouwden de twee om tot ruime keuken waar Mark zijn kookkunsten volledig tot uiting kan brengen. “Ik kan hier echt een feestje op het bord creëren.”

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm Het Lente-uitje © indebuurt Nijmegen.

Knipoog naar Lent

Zodoende worden de maaltijden van het Lente-uitje nu in Bottendaal gekookt en afgehaald op bestellin. “We krijgen veel vragen van bewoners van Lent of de maaltijden ook daar beschikbaar blijven. Natuurlijk! Daar verandert niets aan.”

Ook de naam blijft hetzelfde. Mark vertelt: “Mijn schoonmoeder bedacht de naam. We gebruiken vaak lente-ui in onze gerechten en het is natuurlijk een knipoog naar onze woonplaats. Ondanks dat we de maaltijden nu in Bottendaal bereiden, blijft de zaak Het Lente-uitje heten. De naam voelt nog steeds goed.”

Vega kapsalon en Libanese proeverij

Bij Het Lente-uitje kun je verse gerechten bestellen en op maandag- en dinsdagavond afhalen. De maaltijden worden bereid door chef-kok Mark en zijn allemaal vegetarisch. “We willen laten zien wat je allemaal vegetarisch kan bereiden. Daarnaast werk ik veel met streekproducten en ‘afgekeurde’ groenten. Mijn favoriete gerechten? De vegetarische kapsalon en de Libanese proeverij.”

Op de site van Het Lente-Uitje vind je alle informatie over de gerechten, het bestellen en het afhalen.

Volledig scherm Gerechten van Het Lente-Uitje © Het Lente-Uitje.

