Nijmeegse bioscoopstoel Pathé gaat schudden, regenen en ruiken

NIJMEGEN - Pathé Nijmegen krijgt als zesde bioscoop in Nederland een zaal met zogenoemde 4DX-technologie. De toeschouwers zien de film niet alleen, maar voelen ’m ook. Ze zitten in rollende, kantelende en op en neer gaande stoelen, die regen, sneeuw en wind, geuren en warmte produceren.

De filmbezoekers die een kaartje kopen voor de toekomstige 4DX-zaal van Pathé Nijmegen bij Ressen krijgen in totaal zo’n twintig speciale effecten over zich heen. De zaal met 92 plaatsen wordt momenteel gebouwd en gaat eind mei open. Een kaartje voor een 4DX-film is 5 euro duurder dan een ticket voor de gewone versie.

De 4DX-technologie is exclusief bij Pathé te zien. In december 2017 opende de eerste zaal, inmiddels zijn er al vijf in Nederland: in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Den Haag. ,,Er komen er dit jaar vijf bij, Nijmegen is er één van”, zegt Peter van der Schans, manager van Pathé Nijmegen. De meeste effecten zitten in de bioscoopstoelen zelf. ,,Als bezoekers geen regen of andere nattigheid over zich heen willen krijgen, kunnen ze de effecten uit zetten. Alleen bij storm blaast de wind door de hele zaal heen.”

Blockbusters en actiefilms

Het complex in Nijmegen-Noord telt nu nog zeven zalen, er komt er één bij. Daarvoor hoeft er geen vleugel bij aangebouwd te worden. ,,We hebben lege zalen in het complex, die bestemd zijn voor de zakelijke markt”, legt Van der Schans uit. ,,Eén van die zalen zijn we nu aan het ombouwen. Al onze zalen zijn op de eerste verdieping, deze ook, pal naast zaal 1.”