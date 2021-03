Nijmeegse bistro De Bok sleept Heineken voor de rechter: ‘Het is zó onbeschoft’

Communist Olaf Kemerink, enfant terrible van de SP: ‘Ik vind mezelf wel radicaal, maar niet gevaarlijk’

27 februari NIJMEGEN - De Nijmeegse rechtenstudent en communist Olaf Kemerink (22) is het enfant terrible van de SP. Door de jongeren wordt hij op handen gedragen, maar het bestuur royeerde hem om zijn radicale ideeën. Na een paar weken aan de zijlijn zit hij sinds zondag weer stevig in het zadel als voorzitter van Rood, de jongerenafdeling van de SP. De jongeren wijzigden de statuten om Kemerink en vijf andere geroyeerde leden weer in de armen te kunnen sluiten.