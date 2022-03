Nijmeegse brouwtoren krijgt theatervoorstelling ‘Wit’

NIJMEGEN - Een heftige komedie over een mannenvriendschap die uit elkaar spat. Chris Tates en Rob Beumer speelden dit ooit met zó veel plezier dat ze nu nog hele stukken uit het hoofd kennen. Soms voeren ze die spontaan op in het café, tot vermaak van omstanders. Nu geven ze een voorstelling in het proeflokaal van de Nijmeegse brouwerij Brouwtoren.

Het toneelstuk Kunst is wereldwijd bekend. Drie mannen van middelbare leeftijd, jarenlang bevriend, komen bij elkaar en krijgen knallende ruzie. De splijtzwam is een wit schilderij dat een van hen heeft gekocht. De Franse Yasmina Reza schreef het stuk in de jaren 90. Twintig jaar geleden speelden Chris Tates, Rob Beumer en Rinus Knobel het bij de Nijmeegse theatergroep Teneeter. Tates werd later landelijk bekend in films, toneel en televisieseries.

,,Voor acteurs is dit een goed geschreven stuk waarin je er lekker op los kunt gaan, de hoofdpersonen gaan elkaar verbaal te lijf”, zegt Tates. ,,We hebben er indertijd een zekere virtuositeit in ontwikkeld, we hadden alle nuances in de vingers. Het is ook een herkenbaar onderwerp, mannenvriendschappen. Soms gaan ze jarenlang met elkaar om en merken ze niet dat ze uit elkaar zijn gegroeid.”

Een wit schilderij van 80.000 euro

Tot er iets gebeurt waardoor duidelijk wordt dat de opvattingen echt uit elkaar lopen. In Kunst komen dus drie vrienden samen. Een van hen heeft een schilderij gekocht voor 80.000 euro dat helemaal wit is. Vriend nummer twee vindt dit belachelijk en laat dit ook duidelijk merken. De derde probeert de boel te lijmen en doet dat niet al te handig. Voordat je het weet, zijn de poppen aan het dansen.

Hoewel het theaterstuk al bijna dertig jaar oud is, is de inhoud nog steeds actueel. Kunst wordt vaak opgevoerd en is vertaald in 35 talen. Het is een klassieker die gaat over vragen als ‘wat is kunst’ en ‘wat mag het kosten’?

Proeflokaal als speelplek

Acteur Rob Beumer was gecharmeerd van het proeflokaal van de Brouwtoren als locatie om theater te maken. Chris Tates had tijd over omdat door de pandemie zijn agenda behoorlijk leeg was. Acteur Radboud de Groot werd gevraagd de bezetting compleet te maken. Theatergezelschap Een Schone Dood is de organisator.

Omdat Kunst te lang is voor een stuk dat in een café wordt gespeeld, hebben de theatermakers drastisch in de tekst gesneden en ook de titel is aangepast: Wit. Het is een evenement geworden voor een proeflokaal. De bezoekers drinken gewoon een biertje en tussen hen in ontstaat het theaterstuk.

Aanvankelijk zou Wit in november worden opgevoerd, maar de volgende coronagolf gooide roet in het eten. Nu zijn er tussen 5 april en 20 april zes voorstellingen; twee meer dan oorspronkelijk gepland, want de belangstelling is groot.

