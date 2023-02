Nijmeegse drugsbende leek geoliede machine die alles tot in de puntjes had geregeld: ‘Ik heb heel veel spijt’

Nijmegen haalt deel van taken ODRN terug: ‘Werk is nu te versnip­perd en dat leidt tot fouten’

Nijmegen wil vanaf volgend jaar de vergunningverlening en toezicht in de bouw en openbare ruimte weer volledig in eigen hand nemen. Die taken zijn tien jaar geleden ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Maar volgens het gemeentebestuur heeft dat niet opgeleverd wat ervan werd verwacht.