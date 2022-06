Nijmeegse Frans (1960 - 2022) wilde graag van betekenis zijn in het leven

De Brabander belandde al jong in Nijmegen, waar hij tijdens de vierdaagse Astrid leerde kennen. Ze bleken voor elkaar bestemd. Astrid en Frans kregen een zoon en een dochter, Ludo en Jola. De rol van vader was hem op het lijf geschreven. Een van de vragen die hij hen regelmatig stelde was ‘Word je hier blij van?’ Er werd ook veel gelachen in het gezin.