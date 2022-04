Nijmeegse juf loopt marathon voor leerling Jayro (12) die plots leukemie kreeg: ‘Mijn pijn is maar tijdelijk’

Bekende Nijmeegse dakloze Pham overleden: ‘Zo’n lieve en warme man, ik mis hem nu al’

NIJMEGEN - Een icoon van de straten in het centrum van Nijmegen is niet meer: de bekende Nijmeegse dakloze Pham (zijn voornaam is onbekend) is afgelopen woensdag overleden. ,,Het was zo’n mooi figuur, zo’n lieve en warme man. Ik mis hem nu al”, zegt kapper Theo van de Wouw van dubbelzaak De Heerenkamer en De Daameskamer.

2 april