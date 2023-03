Nijmeegse kickbokser Moujahid klaar voor comeback in Arnhem: ‘Mensen kunnen vuurwerk verwachten’

‘Gruusbêkse Passion’: ‘Samen doen en samen dragen, daar gaat het om’

De belangstelling voor de Groesbeekse versie van ‘The Passion’ is zo groot dat er een derde uitvoering in de Antoniuskerk in Breedeweg bij komt. Het is de verwachting dat de ‘Gruusbêkse Passion’ drie keer de kerk uitverkoopt.