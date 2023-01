Nijmeegse krakers slaan weer toe: pand boven lampenwinkel aan de Molenstraat gekraakt

Met video Winterwarm­te treft ook de Bemmelse Waard, ziet de natuurgids: ‘En toch schets ik geen doemscena­ri­o's’

BEMMEL - Het ene na het andere warmterecord sneuvelt deze maand in Nederland. En dat is ook in de Bemmelse Waard te zien, zegt IVN-natuurgids Gijsbert Peelen in de Bemmelse Waard. ,,Het is niet alleen de warmte. Zolang we de mens op één blijven zetten en niet om de natuur denken zijn we verloren.”

6 januari