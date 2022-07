Nijmeegse kunstenaar loopt met zwaar kostuum van stenen over het strand van De Kaaij: ‘Gaat om ballast’

Fotoserie | Video De aanloop naar de Vierdaagse­fees­ten: ‘Dit zijn misschien wel de mooiste dagen’

NIJMEGEN - Het getik van hamers op steigerpalen, het geratel van de wieltjes van kleine koffers over de straten, het geronk van de vorkheftrucks. De opbouw van de Vierdaagsefeesten brengt veel vertrouwde geluiden terug in de stad. En veel vertrouwde beelden, zoals de oude bankstellen waarmee mensen al twee weken van tevoren een plekje langs de Via Gladiola reserveren.

