Nijmeegse kunstenaar schrijft zich in als sekswerker, uit protest: ‘Ridicuul dat de musea dicht blijven’

En hij roept andere kunstenaars op dat ook te doen. De reden: het kabinet staat toe dat vanaf 19 mei de sekswerkers wel weer aan de slag, maar de musea dicht moeten blijven. ,,Ridicuul’’, vindt Splinter, om contact tussen sekswerker en klant wél toe te staan en bezoek in goed geventileerde en gereguleerde musea te verbieden.



,,Het is tijd voor een signaal, want wat er nu gebeurt, is echt je reinste flauwekul. Als je érgens de ruimte hebt, is het in een museum.’’