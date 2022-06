Nijmeegse markt heeft het moeilijk op maandag, is er nog toekomst? ‘Het is een drama’

Ineke van Es (54) is verbaasd als ze tegen het middaguur met Jolanda van den Berg (54) over de Burchtstraat slentert. De Nijmeegse vriendinnen halen op straat herinneringen op. Aan ‘die kramen van vroeger’ die er niet meer zijn. Hun bezoek stelt teleur.

,,Het is veel ongezelliger dan toen. Veel kramen zijn weg, er zijn veel minder mensen. En dat aanbod. Er is zó weinig”, zegt Van Es. Jaren terug was dat wel anders. ,,Het was altijd leuk naar de markt te gaan. Gezellig, er hing sfeer. Maar kijk hier dan. Wat er wél is, is meer van hetzelfde. En voor de prijs hoef je ook niet te komen.”