Nijmeegse markt naar de Hertogstraat? Kooplui willen snel duidelijkheid, maar niets is nog zeker

met video ‘Slaap lekker hè!’: festival­gan­gers nemen afscheid van Down The Rabbit Hole

Tentstokken worden in elkaar gevouwen, de overgebleven muntjes ingewisseld voor geld en luchtbedden opgevouwen: festivalgangers nemen na een lang weekend vol feest afscheid van het Down The Rabbit Hole-terrein. ,,Al mijn zorgen heb ik op het terrein achtergelaten. En de bankrekening ook!”