Nijmeegse Noa wint missverkiezing: ‘Het is niet egoïstisch om van jezelf te houden’

Eurogames Ishwana (33) vluchtte van Jamaica naar Nijmegen omdat hij homo is: ‘Het leven was er gevaarlijk’

NIJMEGEN - Hij kreeg er klappen, was zijn leven niet veilig: spoken word-artiest Ishwana Clarke (33) vluchtte elf jaar geleden uit het homo-onvriendelijke Jamaica en woont nu al jaren veilig in Nijmegen. Woensdag treedt hij op tijdens de EuroGames, een internationaal sportspektakel in zijn woonplaats dat draait om de acceptatie van lhbtiq+’ers.

25 juli