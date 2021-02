Nijmeegse online carnavalsshow mag niet. Maakte de uitnodiging aan de burgemeester de autoriteiten wakker?

Teleurgesteld

,,Natuurlijk vinden we het jammer dat het niet kan doorgaan”, vervolgt hij. ,,Er is veel tijd en moeite in gestopt. We hadden een enorme talkshowtafel geregeld en een uitgebreid draaiboek opgesteld om ieders veiligheid te garanderen. Maar een talkshow wordt dus kennelijk gezien als een evenement. Alleen een professionele organisatie zoals een omroep mag een talkshow livestreamen, weten we nu.”

We leggen ons erbij neer. Maar het is wel zuur

Deze week hoorde carnavalsfederatie van een beambte van de Veiligheidsregio dat de uitzending niet mag doorgaan. Franc Korsten: ,,We zouden de regels overtreden. Alleen waren we ons daarvan niet bewust.” Ook Bart van de Berg, die de talkshow zou leiden, is teleurgesteld. ,,Het had een evenement van Knotsenburg voor Knotsenburg moeten worden. We leggen ons erbij neer. Maar het is wel zuur.”