Nijmeegse Pembe (54) zamelt nog steeds spullen in om uit te delen in rampgebied en brengt ze zelf weg

NEC-profs boos op amateurs om uitbrei­ding teams op De Eendracht: ‘Willen hier niets mee te maken hebben’

De proftak van NEC is zeer ontstemd over jeugdtrainingen en een open dag die SC NEC, de amateurtak van de Nijmeegse club, de komende weken organiseert. Het doel van de open trainingen is de amateurafdeling nieuw leven inblazen.