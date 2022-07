Nijmeegse politiek wil af van ‘boete’ op samenwonen voor ouders in de bijstand: ‘Verhoog norm naar 27 jaar’

Column 't Plein ‘In de polders zie je een andere wereld’

Of ik nou door de Bemmelse Waard fiets, op de dijk sta in de Beuningse uiterwaarden, de Oosterhoutse Waarden doorkruis of de Ooijpolder induik: ik word er altijd een blij mens van. En je bent er zo. Ze liggen om de hoek van onze drukke stad.

1 juli