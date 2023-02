Nijmeegse profkickbokser Korver dé publiekstrekker bij Enfusion Live: ‘Nog nooit zoveel support gehad tijdens een wedstrijd’

column Ik stond daar in die rij en ik ergerde me mateloos. Aan die Miracle Morning mensen, aan mezelf

,,Wat is daar gebeurd?”, vraagt mijn dochter, als het nieuws op televisie aanstaat. Op de televisie zijn beelden van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië te zien. Een klein meisje wordt uit het puin getild. We kijken even en daarna gaan we over tot de orde van de dag: Netflix gaat aan, ik ga koken.

12 februari