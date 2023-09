Nijmeegse Reddingsbrigade oefent voor Waalcrossing: ‘Probeer niet met je eigen boot een omgeslagen boot te redden’

met video Vermiste 77-jarige vrouw dood gevonden in vijver in Beuningen: ‘Een lichaam, hier in het water?’

In het water tussen de Tituslaan en de Valerianuslaan in het zuiden van Beuningen is maandagochtend het lichaam van een 77-jarige dorpsbewoonster gevonden. De vrouw was als vermist opgegeven. Daarvoor was eerder op de ochtend een Burgernetmelding verzonden.