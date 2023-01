Nijmeegse Rob (20) is kunstenaar in Florence: 'Sinds mijn studie zie ik schoonheid in alles'

indebuurt.nlKunst alleen iets uit de Renaissance? Niet als het aan Rob Wegh (20) ligt. De Nijmegenaar studeert tekenen en beeldhouwen aan de Florence Academy of Art en blinkt uit in het maken van sculpturen. Hij won afgelopen jaar zelfs een prestigieuze kunstprijs met zijn werk.

“Ik had nooit gedacht dat ik kunstenaar zou worden. Eind vwo wilde ik nog bedrijfskunde studeren”, vertelt Rob. “Mijn kunstdocent Bart Boonen wees mij op de Florence Academy of Art. Samen met een vriend bracht ik onder schooltijd een bezoek. Toen ik alle studenten bezig zag, voelde het meteen goed. Het was liefde op eerste gezicht.”

Doe eens gek

Na een selectieprocedure werd Rob toegelaten en vertrok hij in 2020 naar Italië. “Ik houd wel van avontuur dus dacht: ‘ik doe eens gek’. Het was spannend om alleen te verhuizen en zoveel te leren. Voor mijn opleiding had ik alleen les van mijn kunstdocent en Bob Ross gekregen”, vertelt Rob lachend.

Volledig scherm Eén van de werken van Rob. © Rob Wegh.

Van een paprika tot de David

Ondanks het gebrek aan ervaring, blonk Rob al gauw uit in tekenen en beeldhouwen: “Voor de eerste opdrachten maakten we een paprikasculptuur en delen van de David van Michelangelo. Ik vond het fantastisch om met klei bezig te zijn. Sindsdien werk ik hard om beter te worden. Ook in de avonden en weekenden.”

Quote Als je onzeker bent, word dan model! Rob Wegh

Prestigieuze prijs

In 2022 ontving Rob zelfs de tweede prijs van het Art Renewal Center, een competitie voor jonge kunstenaars. Het prijzengeld is een beurs en betaalt een deel van zijn collegegeld.

“Ik was zo verbaasd toen ik mijn naam en werk op de website zag staan, ik kon het niet geloven! Mijn docenten hebben ‘m ook ooit gewonnen, dus het is een grote eer”, legt Rob uit. “In mijn eerste jaar had ik het ook geprobeerd, maar toen was mijn werk nog niet goed genoeg. Ik keek zo op naar ouderejaarsstudenten en dacht toen: ‘ik ga dit nooit kunnen’. Wel dus.”

Volledig scherm Rob tijdens een tekenles aan de Florence Academy of Art. © Rob Wegh.

Schoonheid in alles

Rob is naar eigen zeggen heel anders naar mensenlichamen gaan kijken sinds zijn studie. “Als je onzeker bent, word dan model! Voor de teken- en beeldhouwlessen komen echte mensen model staan. Als mensen iets afwijkends hebben, zoals een grote neus, vind ik dat alleen maar mooi. Ik zie schoonheid in alles, ook bij mezelf.”

Nijmeegse gezelligheid

Hoewel Rob zich helemaal thuis voelt in Florence, wonen zijn familie en vrienden van het Citadelcollege nog in Nijmegen. “Misschien mis ik mijn honden nog het meest. En de gezelligheid van Nijmegen; gewoon lekker op het terras zitten”, vertelt Rob.

Momenteel zit Rob in het laatste jaar van de kunstacademie. “Voorlopig wil ik niet weg. Misschien blijf ik een jaar langer verbonden aan de school om te helpen met lesgeven. Mijn droom is om te leven van mijn kunst, en werken te maken en verkopen die ik zelf wil.”

Meer over Rob en zijn kunst vind je op zijn Instagrampagina.

