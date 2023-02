Nijmeegse studenten halen vluchtelingen op bij de Oekraïense grens: 'De terugweg wordt heftig'

indebuurt.nlMet twee bussen volgeladen met eten, sjaals, elektrische kachels en powerbanks rijden de Nijmeegse Ime Koster (23) en Lars Bressers (22) naar de Oekraïense grens om vluchtelingen op te halen. “Soms lijken mensen te vergeten dat de oorlog nog lang niet verleden tijd is. De vraag naar hulp is nog altijd groot.”

De twee studenten zetten samen met vier anderen de Nijmeegse tak van Keep Them Warm op, een Nederlands initiatief om de inwoners van Oekraïne warm te houden. Vanuit Nederland rijden mensen met personenauto’s, busjes en soms vrachtwagens vol spullen naar het Poolse stadje Przemyśl, een paar kilometer van de Oekraïense grens. Eerst gebeurde dit voornamelijk vanuit Leiden, binnenkort voor het eerst vanuit Nijmegen.

De Nijmeegse tak van Keepthemwarm

Ime vertelt: “Een vriendin van mij startte met Keep Them Warm in april in Leiden. Ze begon met het inzamelen van spullen om Oekraïense vluchtelingen letterlijk warm te houden. De ingezamelde spullen brengen ze naar de grens van het land. Ik wilde meteen al een keer mee met een rit vanuit Leiden, maar bedacht me dat het beter zou zijn een Nijmeegse tak van de stichting op te zetten.”

Toen dat idee van de grond kwam, raakte Lars er snel bij betrokken. “Vanaf het begin van de oorlog voel ik me gemotiveerd iets te doen voor Oekraïne. Toch vond ik het moeilijk om echt betekenisvol te zijn. Toen Ime me van dit project op de hoogte bracht, twijfelde ik geen moment.”

Volgeladen bussen

Lars en Ime vertrekken samen met nog vier anderen op woensdag 22 februari met twee negenpersoonsbussen naar Przemyśl. “Die bussen willen we zo vol mogelijk laden met handschoenen, elektrische kacheltjes en powerbanks. Keep Them Warm is ontstaan vanuit de gedachte om vluchtelingen warm te houden, dus die producten zijn het belangrijkst. Maar ook eten en drinken nemen we mee. Er past tenslotte een hoop in twee grote bussen.”

Makkelijk is het niet, vertellen de twee Nijmegenaren. “Je moet wel zorgen dat je geld binnenhaalt om de spullen en benzine te betalen. Om eten te verzamelen gaan we supermarktacties houden. We zetten een lege kar bij de kassa, zodat mensen mensen wat extra’s kunnen kopen en in de kar doen.”

The Canada Way

Hoelang de studenten daar blijven, is nog onduidelijk. Ze gaan er een vanuit dat ze voornamelijk heen en weer rijden. Een van de partnerorganisaties, The Canada Way (dat zijn voornamelijk veteranen vanuit Canada) regelt daar de opvang van vluchtelingen en zorgt ervoor dat de meegenomen spullen bij de juiste mensen terecht komen.

Twaalf vluchtelingen mee naar Nederland

“We nemen twaalf vluchtelingen mee terug naar Nederland. Via een andere partnerorganisatie, On My Way UA, zijn we gekoppeld aan een aantal Oekraïners. De stichting coördineert wie dat zijn, waar we ze moeten ophalen en waar we ze in Nederland heen moeten brengen: een opvanglocatie in Utrecht. Dus wat we ook ophalen qua spullen om mee te nemen, we leveren sowieso een waardevolle bijdrage.”

Dat vinden de twee studenten bijzonder, maar ook spannend. “Nu zijn we vooral nog heel enthousiast, omdat het goed voelt om zoiets te kunnen doen voor anderen. En om het samen te doen. Maar de terugweg wordt heftig. Om echt te verhalen van hen te horen”, vertelt Ime. “Als we überhaupt kunnen communiceren.”, vult Lars aan. “Van vrijwilligers die al eens een rit hebben gemaakt, hoorden we dat in sommigen gevallen alle communicatie via Google Translate ging.”

Wake-up call

Ondanks de spanning, hebben Lars en Ime er zin in. “Het is belangrijk dat we dit doen. Soms lijkt het alsof mensen vergeten zijn dat er een oorlog gaande is. In de eerste paar weken en maanden zijn velen ermee bezig, maar na verloop van tijd lijken sommigen het ‘normaal’ te vinden. Het speelt nog steeds en hulp is hard nodig. We hopen daar mensen aan te kunnen herinneren, als een soort wake-up call.“

Doneer hier

Om de Oekraïnse vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen, zijn donaties hard nodig. Dat kan zowel in de vorm van geld via de volgende link, als in de vorm van spullen. Denk aan kachels, mutsen, sjaals, handschoenen, eten en drinken. Wil je spullen doneren, klik dan op deze link.

Keep Them Warm is een initiatief gestart door een groep studenten uit Leiden. Het belangrijkste doel is om noodzakelijke producten naar de Pools/Oekraïense grens te brengen, humanitaire hulp te bieden en Oekraïense vluchtelingen te voorzien van vervoer terug naar Nederland en een veilige plek om te verblijven. Om dat veilig in goede banen te leiden, werkt Keep Them Warm samen met The Canada Way en On My Way UA.

