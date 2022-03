Nijmeegse tippelzone open voor meer sekswerkers: ‘We moeten af van het uitsterfbeleid’

VIDEO Einde aan overlast door bromtoon: kapotte Nijmeegse windmolen krijgt nieuwe generator

NIJMEGEN/REETH - De geluidsoverlast van een windmolen op het Windpark Nijmegen Betuwe langs de A15 is binnenkort definitief verleden tijd. In de molen is een nieuwe generator geplaatst, die ervoor moet zorgen dat de overlastgevende bromtoon verdwijnt.

24 februari