Nijmeegse universiteitsbaas is kritisch: ‘Nederland heeft een doorgeslagen regelcultuur’

met video Staking NS: vandaag en morgen amper treinen, maar er ligt 25 euro klaar voor elke reiziger

NIJMEGEN - Door staking van NS-personeel rijdt er deze dinsdag in heel het land amper een trein. Omdat in Utrecht het werk wordt neergelegd, legt NS vrijwel alle treinen stil. Woensdag is er nog een stakingsdag, maar dan alleen in het oosten en zuiden.

30 augustus