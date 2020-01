Nijmeegse Vierdaagse fors duurder: lopers betalen 100 euro

video / update Gewonde bij steekpar­tij in azc in Nijmegen, verdachte op de vlucht, school houdt kinderen binnen

14:51 NIJMEGEN - Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum aan de van Dommer van Poldersveldtweg in Nijmegen is maandagochtend een persoon lichtgewond geraakt. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar de dader.