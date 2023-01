Nijmeegse voetbalster Joy Kersten bestormt met Genk de top in België: ‘Soms komt de harde kern ons steunen’

indebuurt.nl Uittip! Deze app brengt de Watersnood­ramp in Nijmegen tot leven

Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp ons land trof. Ook Nijmegen werd geteisterd door overstromingen. De NTR besteedt hier aandacht aan met de documentaireserie Het water komt. Via de bijbehorende interactieve podwalk-app komen de overstromingen in Nijmegen digitaal tot leven.

