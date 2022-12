Nijmeegse zanger George la Costa overleden; hij had Spaanstalige hits in de jaren 70

Hitsingles

Op Curaçao en in Nederland zorgden banen bij de overheid voor een vast inkomen. De rest van de tijd besteedde George Groenendaal aan muziek. Daar was hij behoorlijk succesvol in. Hij bracht singles uit met eigen nummers als Nuestra Noche , Adiós Mexico , Senorita en Playa de Barcelona .

Ze stonden in de hitlijsten en een aantal daarvan belandden aan het eind van het jaar op langspeelplaten met verzamelde hits als Hit Explosion 1975 en Het beste uit de Top 40 van 1976 . En hij trad op in het muziekprogramma Op volle toeren .

Cultuur van Latijns-Amerika

Het liefst schreef Groenendaal Spaanstalige muziek. Als Antilliaan voelde hij zich verwant met de taal en cultuur van Latijns-Amerika. In de jaren 80 had hij ook succes met de Nederlandstalige single Als m’n kussen praten kon. Hij was een bekende in het circuit van de amusementsorkesten in Nederland en trad op in verschillende samenstellingen. Hij speelde onder meer met saxofonist André Moss.