Nijmeegse zangeres Fay Claassen is wereldberoemd en jubileert met een nieuw album

Fay Claassen hoort tot de Europese top en is bekend tot in Azië en de Verenigde Staten. Met haar werk oogstte ze vele internationale prijzen en een gouden plaat. Haar agenda puilt uit. Zeker nu haar tiendelige (acht cd’s en twee elpees) jubileumalbum Fay Live net is verschenen. Ze repeteert in Nijmegen. Aansluitend ‘praatwandelen’ we door haar geboortestad. Te beginnen bij Gorisstraat 32. In dit vooroorlogse benedenhuis groeide ze op.