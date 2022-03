,,Het liefst zou ik hier niet meer staan te demonstreren, maar we blijven samenkomen tot de oorlog ophoudt, tot Rusland stopt”. Liliya Levandovska klinkt strijdbaar. De geboren Oekraïense is initiator van het protest op het Mariënburgplein in Nijmegen. Kort na de inval in haar moederland hield ze - met één vriendin - al een mini-demonstratie in het stadscentrum. Nu is de opkomst aanmerkelijk hoger.