Nijmegen Devils haalt topijshockeyers terug

De Nijmeegse vereniging legt met Levi Houkes, Eef Gerritsen, Derek Knetter, Floris Vooren en Renzo van Brink voor komend seizoen vijf topspelers vast. Houkes is een van de kartrekkers van het ambitieuze project. ,,We moeten het Triavium (de schaatshal in Dukenburg, GD) weer vol zien te krijgen en zorgen dat het ijshockey weer gaat leven in Nijmegen. Dat is het hoofddoel. Er zijn ambities, maar wel met de juiste stappen.”