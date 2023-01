Nijmegen Devils richt na zoveelste nederlaag blik op volgend jaar

De ijshockeyers van Nijmegen Devils verloren zaterdag de kelderkraker bij Eaters in Geleen: 4-3. Het was het tweede verlies in twee dagen tijd, want op vrijdag was in Nijmegen Amsterdam Tijgers te sterk (0-9). De eredivisionist blijft daardoor twaalfde (voorlaatste) in de competitie.

Devils-coach Danny Cuomo richt zijn blik vanwege de nederlagen én personele problemen alvast op volgend seizoen. De Nijmeegse ploeg trad aan met een smalle selectie en wordt geteisterd door een ziektegolf en blessures.

,,Ze moeten een zaklamp gebruiken om ons te vinden in de staart van de ranglijst”, zei Cuomo. ,,Er is voor ons niet veel meer mogelijk. We moeten zorgen dat we ons team versterken en meer ijstijd krijgen om te kunnen trainen.”

Contributie betalen

Dat is nog niet zo makkelijk, want schaatsbaan Triavium in Nijmegen zit ‘volgeboekt’ en Devils heeft spelers weinig te bieden. Sinds het faillissement van de topsportstichting - begin 2021 - betalen de ijshockeyers in Nijmegen gewoon contributie.

Cuomo: ,,We wisten dat het een zwaar seizoen zou worden. Het is jammer dat we niet wat vaker een vuist hebben kunnen maken. Deels is dat te wijten aan de blessuregolf. In november zag ik de ploeg groeien, maar sinds december zie ik die ontwikkeling niet meer. Iemand die ziek of geblesseerd is, traint niet. Het kost dan extra tijd om weer aan te haken.”

In Geleen lag er een kans om de tweede overwinning van het seizoen binnen te slepen. Eaters had pas vier punten. Hoewel Devils drie keer scoorde (Jay Plamont, Daan van den Boogaardt en Peter Vissers maakten de goals), zat een zege er niet in. Cuomo: ,,Ondanks de uitslag paste het duel in het beeld van de afgelopen weken. We konden met weinig spelers geen vuist maken.”

