Nijmegen grijpt in na deelfietsdebacle: taxichauffeurs hebben standplaats terug, fietsen en scooters verplaatst

Met videoNIJMEGEN - Een dag na de in het water gevallen onthulling van deelscooters en -fietsen in Nijmegen, heeft de gemeente het parkeerterrein voor de voertuigen bij het treinstation ontmanteld. Het trottoir bij het braakliggende Metterswane-terrein wordt het nieuwe parkeerterrein.

Wat woensdag een feestelijke dag had moeten worden, ontaardde in een conflict tussen de taxichauffeurs bij het station en wethouder Cilia Daemen (GroenLinks). Om parkeerproblemen in de kiem te smoren, creëerde de gemeente een groen parkeervak, dwars over de standplaats van taxichauffeurs heen.

Daemen zag al snel dat de locatiekeuze achteraf een ongelukkige bleek en deed de chauffeurs direct een belofte: ze mogen hun taxi’s gewoon blijven parkeren, in afwachting van een nieuwe plek voor het deelvervoer.

Verf verdwijnt, bord terug

Vandaag heeft de gemeente opdracht gegevende groene vakken schoon te spuiten, dan wel de groene klinkers om te draaien. Wanneer die klus geklaard is, is nog niet duidelijk.

Het blauwe bord dat de taxistandplaats aangeeft, is donderdagochtend in alle vroegte weer op zijn plek gezet, nadat de gemeente het dinsdagavond had verplaatst naar het midden van de strook. Dit tot woede van de taxichauffeurs, die zo pardoes de helft van hun standplaatsen verloren.

Taxichauffeur Nazir Alkozai ging woensdag boos het gesprek aan met de wethouder, nu klinkt hij opgetogen. ,,Het lijkt erop dat de gemeente goed in de gaten heeft dat dit echt niet kon. Het plan is achter het bureau getekend, nu zien ze dat de praktijk anders is. Hopelijk is dit het begin van een goede band met de gemeente, want hiervoor was er bijna geen contact.”

Metterswane nieuwe plek

Het trottoir bij braakliggende Metterswane-terrein is aangewezen als nieuw - tijdelijk - parkeerterrein voor de fietsen. Volgens de gemeente kunnen de scooters en fietsen hier de komende maanden staan, op een ruime plek. ,,Het is in ieder geval ver weg van ons”, zegt Alkozai lachend. ,,Eind goed, al goed.”

