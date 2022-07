Nijmegen hangt 71 ‘schaamvlaggen’ op van landen waar ‘homo zijn’ verboden is

Het gaat om landen waar (soms lange) gevangenisstraffen en lijfstraffen worden opgelegd. In elf landen geldt zelfs de doodstraf op homoseksualiteit, zoals in Iran, Afghanistan en Qatar.

De vlaggen worden dinsdagochtend 26 juli geïnstalleerd, de dag voor de Eurogames in Nijmegen beginnen. Dat is een vier dagen durend internationaal sportevenement voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, interseksuelen en transgenders.

Doel: nul vlaggen

Met de flags of shame van het Zero Flags Project wordt aandacht gevraagd voor de miljoenen mensen in de wereld die niet zichzelf mogen zijn in hun eigen land. Het is ook een aansporing aan de landen die het betreft het verbod te schrappen. Doel is het aantal vlaggen terug te brengen naar nul.