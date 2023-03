Nijmegen is een vestingsstad: dit houdt het in

Stadsmuren in Nijmegen

De stadsmuren waren er niet alleen voor de show, maar moesten Nijmegenaren beschermen tegen aanvallen en indringers. Als er oorlog was, woonden alle inwoners binnen de muren. Ze kwamen aan eten door de boerderijen die binnenin de vesting lagen. Nijmegen was hierdoor compleet zelfvoorzienend. Het hele leven speelde zich dus op een klein stuk grond af.

Vestingstad Nijmegen

De stadsmuur is een van de punten waaraan je kan zien dat Nijmegen een vestingstad is. Maar een stad met een muur is niet direct een vestingstad. Dat ligt wat genuanceerder. Vestingsteden hebben namelijk een specifiek doel: het beschermen van strategisch belangrijke locaties, zoals een plek waar een grens of belangrijke land- of waterwegen samenkomen.