Nijmegen krijgt een buitenbioscoop: deze zomer kijk je films aan de Waal

Amerikaan­se toestanden in de Arnhemse rechtbank: verdachten sluiten deals met justitie

Aanmerkelijk lagere straffen in ruil voor een bekentenis. Het komt steeds vaker voor in Nederland, maar in Gelderland is het nieuw. Twee verdachten uit Elst (77) en Lent (33) gooiden het onlangs op een akkoordje met het Openbaar Ministerie en zagen af van hun verweer. Een primeur in de Rechtbank Gelderland.