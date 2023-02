Nijmegen moet band met voormalige Turkse zusterstad weer herstellen, vindt Sinan Can

Geen getiktok van padelbanen in Goffert­park, tenzij een proefpro­ject tóch slaagt

De kans dat er in het Goffertpark in Nijmegen nog een padelcomplex komt, is vrijwel nul. Als dat al gebeurt, zal het niet voor het einde van 2024 zijn. Alleen een experimentele padelbaan kan het complex nog redden.

7:02