Nijmegen verandert langzaam in een festivalterrein: ‘Hier zit 17 kilometer lint in de overkapping’

Met foto's en videoNog even en dan beginnen de Vierdaagsefeesten weer. In de Nijmeegse binnenstad is dat donderdag al goed te merken: het is een komen en gaan van vrachtwagens, hekken en bars. „Het is een flink karwei.”