Nijmegen weert beleggers op woningmarkt: huis tot 3,5 ton kopen voor verhuur mag vanaf 2023 niet meer

Startersle­ning en zelfbewo­nings­plicht moeten Nijmeegse starters aan een woning helpen

NIJMEGEN - Nijmegen wil starters een duwtje in de rug geven in hun zoektocht naar een koopwoning. Zo komt er een zelfbewoningsplicht voor woningen tot 350.000 euro. Ook verruimt het stadsbestuur de starterslening, zodat meer mensen onder gunstige voorwaarden hun eerste koopwoning kunnen financieren. De maatregelen gaan waarschijnlijk al per 1 januari in.

7 december