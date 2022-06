Nijmegen wil bouwen bouwen bouwen, maar de bouw ligt geregeld stil: hoe zit dat?

Komst groot nieuwbouw­com­plex tegenover station Nijmegen op losse schroeven: ‘Teleur­stel­lend, stad wacht hier al zo lang op’

NIJMEGEN - De komst van Het Nieuwe Metterswane pal tegenover Station Nijmegen is hoogst onzeker. Na jaren van uitstel leek het er eindelijk te komen: een nieuwbouwcomplex met 264 appartementen, kantoren, een hotel, supermarkt en horeca. Toch is het nu maar zeer de vraag of dat doorgaat.

18 juni