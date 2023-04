Nijmegen worstelt met ‘laatste tippelzone van het land’: maar stoppen? Dat willen prostituees helemaal niet

Prostituee Sandra wil blijven werken op de Nijmeegse tippelzone: ‘Geef vrouwen een veilige werkplek’

NIJMEGEN - Het is het verschil tussen met een hunkerende, wildvreemde man naar een donkere, verlaten plek rijden of in de beveiligde loods het klusje klaren. Laat in godsnaam die veilige plek er blijven, zegt tippelaarster Sandra*.