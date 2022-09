Nijmegen zoekt naar crisisopvang voor 200 tot 250 asielzoekers om Ter Apel te ontlasten, géén Heumensoord 3.0

Kleurexplo­sie in Malvert dankzij Nutsschool: ‘We hebben nog een vakleer­kracht handvaar­dig­heid’

NIJMEGEN - Meterslange doeken, door kinderen uit de wijk kleurrijk beschilderd, sieren de komende weken een aantal maisonnettes in Malvert. Het kunstproject is onderdeel van The Big Draw, het tekenfeest dat afgelopen weekend in Nijmegen werd gehouden.

13 september