Nijmegenaar (32) ‘smeet kittens in de gootsteen’ en mishandelde ze, omdat er in huis gepoept werd

NIJMEGEN - Een 32-jarige man uit Nijmegen moet voor straf 80 uur gaan werken, omdat hij in oktober twee kittens heeft mishandeld.

De man woonde toen nog in Wijchen. Hij zou zó kwaad geworden zijn dat de diertjes in huis gepoept hadden, dat hij op hen losging. Dat zei hij ook tegen de agenten: ,,Ik heb ze flink op hun flikker gegeven en in de gootsteen gesmeten”. Ook zou hij ze geschopt en geslagen hebben. Agenten die buiten stonden hoorden de kittens krijsen.

Later ontkende hij dat hij dat gezegd zou hebben: hij had de diertjes niks misdaan, zei hij toen. De wonden die door een dierenarts waren geconstateerd, zouden zijn van een mishandeling in ‘een junkenhuis’, waar hij de dieren drie weken eerder gehaald zou hebben.

Verse wonden

Maar volgens de dierenarts waren de wonden vers, niet ouder dan één dag: de dieren hadden afgebroken tanden en op diverse plekken blauwe plekken.

De Nijmegenaar had niet de moeite genomen naar zijn rechtszaak te komen. Hij is in het verleden diverse keren veroordeeld voor andere strafbare feiten.

De officier van justitie eiste naast de werkstraf ook twee weken cel voorwaardelijk. Maar omdat de eerdere veroordelingen niets met dierenmishandeling te maken hadden, vond de politierechter dat niet nodig. Wel zijn de katten, die meteen weggehaald werden, verbeurd verklaard.

