Nijmegenaar (51) die oud-topman Joris Demmink intimideerde moet cel in: ‘Hij moet branden in de hel en zal vreselijke pijn gaan lijden’

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft donderdag een 51-jarige man uit Nijmegen veroordeeld tot vier maanden cel voor het bedreigen en stalken van voormalig topambtenaar Joris Demmink. Ron S. zocht de gepensioneerde Demmink thuis en bij een horecagelegenheid in Den Haag op en plakte borden met leuzen op de gevel van zijn huis.

Volledig scherm Joris Demmink © ANP

Via een megafoon voor de woning van Demmink en in filmpjes op internet riep Ron S. Demmink meermaals op zichzelf te verhangen. ,,Hij moet branden in de hel en zal vreselijke pijn gaan lijden”, zei hij onder meer.

S. zegt op internet documenten en verklaringen te hebben gevonden waaruit zou blijken dat Demmink een pedofiel is die veelvuldig kinderen misbruikt en deelt die beschuldigingen openlijk. In het verleden uitte hij soortgelijke bedreigingen aan het adres van premier Rutte en de koning.

Demmink, tot 2012 secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Justitie, was destijds geregeld in het nieuws omdat hij beschuldigd werd van vermeende verkrachting van twee Turkse jongens in de jaren ‘90. Daar is echter geen bewijs voor gevonden en Demmink is dan ook nooit vervolgd.

Complotdenker

Ron S. is er echter van overtuigd dat Demmink deel uitmaakt van een groot pedonetwerk, een theorie waar veel complotdenkers in geloven. Hij meent echter dat er met zijn acties geen sprake is van bedreiging en stalking. '

,,Het kan zijn dat hij dat zo voelt, maar ik dreig niet. Ik spreek een wens uit. Ik wil als burgerjournalist het gesprek met hem aangaan.” De rechter wees hem er op dat de meeste journalisten niet met een megafoon bij hun beoogde gesprekspartner voor de deur gaan staan schreeuwen.

Herhaling

Volgens de reclassering is de kans op herhaling van dergelijke feiten groot bij S. ,,Hij maakt op internet langdurig deel uit van een groep notoire complotdenkers”, aldus het reclasseringsrapport.

,,Het is geen complotdenken, het zijn complotfeiten”, reageerde S. Hij weigert hulp of behandeling. Behalve de celstraf kreeg hij ook een contact- en locatieverbod van drie jaar voor Demmink en zijn omgeving.