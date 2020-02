Nijmegenaar (56) die deurwaarder overgoot met vloeistof wordt verdacht van poging tot moord

Voorwaarde­lij­ke celstraf voor man die zijn tbs-men­tor mishandel­de en bedreigde in Nijmegen

27 februari NIJMEGEN - Een net ontslagen tbs’er uit Enschede voor wie het verblijf in de Pompekliniek in Nijmegen erop zat, hoeft niet opnieuw de kliniek en de dwangverpleging in na een mishandeling en bedreigingen van personeel aldaar in 2018 en 2019. Wel krijgt hij drie maanden voorwaardelijke celstraf, zo luidt het vonnis van de rechtbank in Arnhem donderdag.