Nijmegenaar doet lugubere ontdekking: tientallen mensenbotten in bouwput naast begraafplaats

Zelfs bij energiever­spil­lend gedrag is aardgaslo­ze modelwo­ning spotgoed­koop

4 maart NIJMEGEN - Slechts een paar tientjes per maand zijn de bewoners van de nieuwe woningen in Jerusalem vermoedelijk straks kwijt aan energie. Een uitgebreide test met overdreven energieverspillend gedrag in de modelwoning in de buurt toont aan dat het aardgasloze verwarmingssysteem nog veel positiever uitpakt dan berekend was.