Nijmegenaar mishandelde kittens • Frankrijk kampt met wijn teveel • Overlijdt Tamara in haar auto?

NIJMEGENAAR MISHANDELDE KITTENS | Een 32-jarige man uit Nijmegen moet voor straf 80 uur gaan werken, omdat hij in oktober twee kittens heeft mishandeld. Hij zou zó kwaad geworden zijn dat de diertjes in huis gepoept hadden, dat hij op hen losging. Dat zei hij ook tegen de agenten: ,,Ik heb ze flink op hun flikker gegeven en in de gootsteen gesmeten”.

STROOMVERBRUIK DOOR HET DAK NA PLAATSEN SLIMME METER | Arthur (84) en Yvonne (79) Govaert uit Barendrecht krijgen bijna twee jaar geleden de schrik van hun leven: na plaatsing van een slimme meter is het stroomverbruik verzesvoudigd. Het echtpaar blijkt geen 1450, maar 8822 Kwh per jaar te verbruiken. Dat is bijna drie keer het verbruiksplafond. En dat in een tussenwoning.

LEVEN GAAT DOOR TUSSEN DE BROKSTUKKEN IN TURKIJE | Het contrast in het Turkse Adana kan niet groter na de zwaarste aardbeving in jaren. Waar in sommige straten buurtbewoners en hulpverleners alles op alles zetten om overlevenden onder het puin te vinden, gaat in andere delen van de moderne stad het leven weer door.

NIJMEEGS BOSHUIS: PAREL OP FUNDA | In de gemeente Nijmegen staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Zo staat er nu een vrijstaande woning met bijzonder interieur in Brakkenstein te koop. Kijk je mee?

VROUW UIT GEESTEREN IS WACHTEN OP MILJOEN ZAT | Een miljoen euro voor een vrijstaande rietgedekte villa in het buitengebied van Geesteren. Dat wilde een ondernemer uit Almelo er wel voor betalen. Hij ondertekende de koopovereenkomst maar liet de eigenaresse vervolgens maanden wachten op haar geld. „Het blijft steeds bij woorden, wij zijn er klaar mee.”

ASBEST VRIJGEKOMEN BIJ GROTE BRAND IN HETEREN | De brandweer is donderdag urenlang bezig geweest met het bestrijden van een zeer grote brand in een bedrijfspand aan de Poort van Midden Gelderland in Heteren. De omgeving werd via een NL Alert gewaarschuwd voor mogelijk giftige rook die na de brand vrij kwam. De brandweer gaf even na 12.30 uur aan dat de brand onder controle was. In de directe omgeving is asbest vrijgekomen.

NEC-FANS ONTWAKEN NA KNOTSGEKKE 4-4 TEGEN FEYENOORD | Verliezen op penalty’s. Voor een fanatieke voetbalsupporter is er weinig erger dan dat. Maar hoe anders is dat, wanneer er zich in de voorafgaande 120 minuten een waar voetbalspektakel heeft afgespeeld? Drie fanatieke NEC-supporters blikken terug op het krankzinnige bekerduel met Feyenoord.

CARNAVALSOUTFITS MET KORTE ROKJES EN DIEPE DECOLLETÉ'S: NIET MEER VAN DEZE TIJD? | Korte rokjes, een diep decolleté of veel bloot. Dát is wat vrouwen vooral tegenkomen tijdens het speuren naar een carnavalspak. Een leuke, ‘normale’ carnavalsoutfit is lastiger te vinden. De meeste pakken zijn namelijk wel erg sexy. Waarom is dat en waarom zijn carnavalspakken voor mannen veel minder bloot?

FRANKRIJK KAMPT MET TEVEEL WIJN | Frankrijk maakt te veel wijn. De consumptie in eigen land daalt en er zijn overschotten. Wijnboeren blijven overal met volle vaten zitten.En dus worden Franse wijngaarden gerooid, zodat boeren andere gewassen kunnen laten groeien. Alleen al rond Bordeaux bestaan plannen om 15.000 hectare aan druivenstokken te vernietigen.

Volledig scherm Foto ter illustratie © Guus Schoonewille

LEONEL HEEFT OUDSTE HOND TER WERELD | De hoogbejaarde Bobi is met zijn 30 jaar en 274 dagen de oudste hond ter wereld. Zijn Portugese baasje Leonel Costa (38) kan een leven zonder hem niet voorstellen. ,,Als ik Bobi zie, herinner ik mijn overleden broer, vader en grootouders.”

GAAT TAMARA STRAKS DOOD IN HAAR AUTO? | Gaat Tamara straks misschien dood daar in haar auto aan de Spoorlaan in Oss? Kan ze echt niet gedwongen worden opgenomen? Veel mensen vragen het zich af, nu het nog slechter gaat met haar.

JONGE VROUW DACHT AAN HAAR VERKRACHTER TE ZIJN ONTSNAPT, MAAR.. | Hij wrong zijn auto langs het paaltje. Een fietsende, jonge vrouw uit Geffen wordt na een avond stappen achtervolgd door een vreemde man in een bestelwagen. Hij snijdt haar af, brengt haar daarmee ten val en verkracht haar in een weiland. ,,Dit zal me mijn hele leven achtervolgen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.