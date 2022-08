Nijmegenaar ontvoerde zoontje (6) naar Hongarije uit onvrede over omgangsregeling, OM eist taakstraf van 180 uur

Sluiting Nijmeegs café onterecht, Bruls voor tweede keer in korte tijd teruggeflo­ten door rechter

NIJMEGEN - De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is voor de tweede keer in korte tijd teruggefloten door de Raad van State over het weigeren van een horecavergunning. Volgens de hoogste bestuursrechter is het onterecht dat Bruls de exploitant van café Dukenburg geen drank- en horecavergunning wilde geven.

4 augustus