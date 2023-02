Nijmegenaar Sinan Can is de stem van aardbevingsslachtoffers: ‘Het paradijs ligt in puin’

De Nijmeegse journalist Sinan Can vertrekt vrijdagochtend naar Turkije om er reportages te maken over de gevolgen van de aardbeving. ,,Ik verwacht grote chaos en veel verdriet”, zegt Can, die de stem van hulpactie Giro555 is geworden.