Nijmegenaar van het Jaar: de coördinator voedselbank, de beste groentekok of hij die school voor vluchtelingen regelt?

Margriet Bosma

Margriet Bosma is sinds 2014 vrijwillig coördinator bij Voedselbank Nijmegen Overbetuwe. Hier regelt zij de uitgifte aan klanten. Ze doet dit naast een betaalde baan. Het afgelopen jaar is het aantal huishoudens dat een beroep doet op de voedselbank gestegen van 750 naar 950. Bosma zet alles op alles om deze toename op te vangen.

Harrie Clemens

Harrie Clemens is gepensioneerd en was basisschooldirecteur. Hij organiseerde het onderwijs voor Oekraïense kinderen die in de stad worden opgevangen. Clemens verzamelde een team van docenten en vrijwilligers, regelde een onderwijsprogramma, locatie en lesmaterialen. In 2021 zorgde Clemens ook voor onderwijs voor de Afghaanse kinderen die in Heumensoord verbleven.